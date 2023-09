L’inflation en baisse à 2,39% en septembre : son plus bas niveau depuis juillet 2021, mais ces produits augmentent fortement

La baisse de l’inflation ces derniers mois est directement associée à la baisse des prix de l’énergie, relève Statbel. L’inflation de l’énergie reste en effet fortement négative et passe de -22,83% en août à -28,73% en septembre : une baisse continue depuis un an.

Par contre, le prix du gasoil de chauffage a augmenté de 24,6% en un an. Cette forte hausse est la conséquence de la fin de l’impact de la prime fédérale de 300 euros accordée aux ménages qui se chauffent au gasoil de chauffage. Les carburants ont coûté 3,7% de plus qu’en septembre de l’année dernière et ont augmenté de 2,3% ce mois-ci par rapport au mois précédent.

Les autres principales hausses de prix enregistrées en septembre concernent le sucre (+29,7%), les pommes de terre (+24%), et le bois (+23,7%).

Les billets d’avion, les confiseries, le pain et les céréales, les chambres d’hôtel, le gaz naturel, les légumes, la viande, les boissons non alcoolisées, les fruits et les produits laitiers ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.