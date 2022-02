L'inflation continue : les prix de l'énergie, de l'huile et du pain ne cessent d'augmenter

L’huile comestible prend la première place du podium des denrées alimentaires dont le prix a le plus augmenté. Entre janvier 2021 et janvier 2022, les huiles de palme, de soja ou encore d'arachide ont augmenté de 15,83%. L'huile d'olive, elle, prend 7,66%. En cause, les matières premières ont fortement augmenté et les cotations sur le marché mondial ont presque doublé.

Deuxième secteur impacté : les céréales. Les pâtes et le couscous ont grimpé de 8,57%. Le pain de 4%.

Les rayons viande et poisson n’ont pas été épargnés. Le prix du bœuf a explosé en 2021. Nous nous sommes rendus dans une boucherie à Thorembais-Saint-Trond. Le patron nous confirme cette augmentation : +1€ pour la viande de boeuf dans son comptoir. Du jamais vu. Les charcuteries importées ont, elles aussi, connues une hausse de 8 à 10%. Au final, ce boucher calcule une hausse de 3% pour le consommateur sur un panier d'achat de 40€.

Niveau boisson, le thé et le café sont soumis au même phénomène avec une inflation de 3,44%. Sans une TVA réduite à 6%, au lieu de 21%, il y a un risque que la tasse de café augmente.

A noter qu'en 2021, l'inflation pour les produits alimentaires était basse. Peu de denrées ont vu leur prix augmenter.