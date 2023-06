L’inflation continue à reculer grâce à l’énergie mais ça ne se voit pas (encore) vraiment dans nos caddies

Seul petit bémol, le prix du bois (et des pellets) qui, selon Statbel, s’affiche en hausse de 46% sur un an. C’est donc l’exception (énergétique) qui confirme la règle mais la situation particulière du bois de chauffage et, surtout, des pellets, ne surprend pas Olivier Neirynck, directeur technique de Brafco, la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants : "Le bois subit simplement le principe de l’offre et de la demande, explique-t-il. Et le problème, c’est que l’offre a été sérieusement handicapée à cause de la guerre en Ukraine, puisque le bois ukrainien et le bois russe étaient une source d’approvisionnement non négligeable en Europe, et le mot est faible."

Alors que, dans le même temps, dit encore Olivier Neirynck, "on se retrouve avec une forte demande de bois et de pellets, surtout de pellets d’ailleurs. Depuis la crise énergétique, les gens prennent en effet un chauffage d’appoint pour essayer de minimiser un peu la facture soit du mazout, soit du gaz en chauffage principal. Et donc, on paie pour un chauffage d’appoint avec un poêle à pellet. Résultat : la demande explose, mais l’offre malheureusement est sérieusement diminuée. C’est simplement ce phénomène-là qui engendre des hausses de prix importantes pour les pellets et pour le bois."

Et ce n’est peut-être pas fini, si l’on en croit un négociant en bois de chauffage : "Ça va encore être plus cher, ça ne fait qu’augmenter, se plaint-il, on ne sait plus avoir de bois nulle part ! Les derniers camions que j’ai achetés viennent du nord de la France. Vous pouvez vous renseigner partout, c’est la même chose !"