L’inflation aurait-elle raison du streaming musical ?

Cela fait des années que le marché du streaming musical est en plein boom. A tel point qu’il représente, désormais, le principal vecteur mondial d’écoute de la musique. Sur les 25,9 milliards de dollars de revenus engrangés par la musique en 2021, 16,9 milliards provenaient du streaming, selon le dernier rapport annuel de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI). Entre 2020 et 2021, les revenus de ce mode de consommation musical ont ainsi augmenté de 24,3%.

Mais il semblerait que cette croissance connaisse un certain ralentissement à cause de la hausse généralisée des prix. Ce phénomène est particulièrement visible au Royaume-Uni, où le taux d’inflation devrait atteindre 11% à l’automne. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement (déjà critiqué) de Boris Johnson, mais surtout pour les Britanniques.

Beaucoup sont contraints de revoir leurs dépenses à la baisse, notamment celles liées au divertissement. Plus d’un million d’abonnements à des services de streaming musical ont ainsi été résiliés durant le dernier trimestre de 2022, d’après l’institut de données et d’études Kantar. Deux tiers des Britanniques ont pris cette décision dans un souci d’économies. Ce chiffre est en hausse de 4% par rapport à la même période l’année dernière.

Les jeunes Britanniques sont les plus susceptibles de renoncer à leur abonnement à Spotify, Amazon Music et consorts pour composer avec l’inflation. "Le pourcentage des moins de 35 ans abonnés à un service de musique en streaming a chuté de 57% à 53,5% d’une année à l’autre", explique Kantar dans son dernier rapport. Ce phénomène n’est pas propre au Royaume-Uni : 5 millions d’Américains ayant moins de 35 ans ne paient plus pour écouter de la musique en ligne.