L'inflation atteint un niveau record et la précarité menace les ménages

Au Resto du coeur de Liège, on distribue 250 repas tous les jours. Les plus précaires bénéficient de cette aide et pourtant, la situation devient de plus en plus difficile à supporter. Le directeur, Samuel Beckers, nous le fait remarquer : en cette fin de mois, certains ne viennent même plus, car 1 euro, c'est encore trop pour le colis alimentaire. Par ailleurs il y a aussi de nouvelles demandes. "Il y a un nouveau public qui va arriver au Resto du coeur malheureusement." Et le directeur se demande s'il pourra encore faire "assez, vu la crise qui arrive."