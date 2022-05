L'inflation atteint son plus haut niveau depuis 1982, malgré une baisse du prix du gaz: les produits alimentaires en hausse de 6,32%

La hausse des prix des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) a ainsi fortement progressé ces derniers mois, atteignant 6,32% en mai, contre 5,09% en avril.

Inflation sous-jacente

L'inflation sous-jacente, qui ne tient, elle, pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 4,43% en mai, contre 4,08% en avril.

Les principales hausses de prix enregistrées en mai concernaient notamment les carburants (+ 4,8%), l'électricité et le gasoil de chauffage. Mais aussi les loyers privés, les restaurants et cafés, le lait, le fromage et les œufs (+2,9%) , l'achat de véhicules, les boissons alcoolisées, les voyages à l'étranger et les city-trips ainsi que le poisson et les fruits de mer (+4,2%).

A contrario, le gaz naturel et l'habillement ont exercé un effet baissier sur l'indice.