L’inflation actuelle ne s’explique pas que par la guerre en Ukraine, mais par "une conjoncture d’éléments" de ces dernières années

"Il existe par contre d’autres indicateurs que nous surveillons pour avoir une idée de la direction vers laquelle on va et anticiper les fluctuations économiques", poursuit Charlotte de Montpellier.

Citons par exemple l’indice de confiance des ménages. Ces derniers sont en effet régulièrement amenés à exprimer leur moral au travers d’enquêtes concernant leur consommation. "Quand leur confiance diminue, cela signifie que l’économie va vers la récession", précise-t-elle. Car si la demande diminue, l’offre emboîtera le pas, entraînant par conséquent un ralentissement du rythme de la croissance économique.

"Il arrive que les consommateurs soient plus pessimistes lors de l’enquête qu’ils ne le sont vraiment. On en tient évidemment compte", ajoute l’économiste. "Par exemple, lorsque Caterpillar a annoncé des restructurations, cela a eu un impact important sur l’attitude des ménages. Inquiets d’une hausse du chômage, ils ont été plus prudents dans leur consommation. Toujours est-il que cet indice dit avancé nous donne la tendance."

Et actuellement, la confiance des consommateurs a enregistré une lourde chute en septembre dernier avec une perte de 16 points, rapporte la Banque nationale de Belgique (BNB). L’indicateur tombe à -27, un niveau plus bas que lors du déclenchement de la guerre en Ukraine en mars (-16) et qu’au plus fort de la crise du coronavirus en avril 2020 (-26).

La confiance des entreprises figure également parmi les indices avancés. "On leur demande où en sont leurs carnets de commandes, les coûts de production, la demande, etc. Elles aussi sont plus pessimistes sur papier qu’en réalité."