L’infestation de rats à la prison de Saint-Gilles se poursuit

La propagation des rats serait due au fait que les détenus jettent des déchets et des restes de nourriture à travers les barreaux des cellules, ce qui attire les rongeurs. "Saint-Gilles est une prison vétuste. Le problème est profond et concerne la saleté dans les cours et entre les cellules et le mur extérieur", a déclaré Ruben Bruynooghe, membre du comité de surveillance de la prison de Saint-Gilles.