L’industrie laitière belge a réduit de 15% les sucres ajoutés dans ses produits

Les entreprises belges de transformation du lait ont réussi à atteindre une réduction de la teneur en sucres ajoutés dans leurs produits de 15% depuis 2012, se réjouit la Confédération belge de l’industrie laitière (CBL) dans un communiqué publié mardi. Cette dernière ajoute que plus de la moitié de la gamme des produits laitiers ne contient aucun sucre ajouté. Initialement, l’industrie laitière s’était fixée comme objectif de réduire la teneur en sucre ajouté de 8% entre 2012 et 2020. Cette volonté avait été actée dans le cadre de la "Convention Alimentation équilibrée" entre les autorités fédérales, le porte-parole du commerce et des services en Belgique (Comeos) et la Fédération de l’industrie alimentaire belge (Fevia).