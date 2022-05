L'industrie financière nouveau fer de lance de la vague verte ?

Saviez-vous que l'argent que vous cotisez pour vos vieux jours, est placé sur les marchés financiers pour assurer du rendement ? Saviez-vous que des actions dans les entreprises parmi les plus polluantes sont ainsi achetées par votre argent ? Le monde de la finance et ses moyens financiers colossaux promet de transformer le monde et le rendre plus durable. Mais au-delà des promesses, la réalité est souvent moins rose.

