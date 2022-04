L’industrie du livre se porte bien grâce à… TikTok

Ces deux segments ont connu une belle croissance en 2021, selon les chiffres de la Publishers Association. Les ventes de livres de fiction ont augmenté de 7% pour atteindre 733 millions de livres sterling (environ 873 millions d’euros), tandis que celles de la fiction jeunesse s’élèvent à 425 millions de livres sterling (environ 506 millions d’euros).

BookTok y est pour beaucoup, même si les critiques littéraires en herbe du réseau social recommandent surtout des livres sortis il y a quelques années et non les dernières nouveautés. La romancière Sarah J. Maas a ainsi récemment vu exploser les ventes de "Un palais d’épines et de roses" et de "La Prisonnière" (de la série "Keleana"), bien qu’ils soient sortis en 2015 et en 2016. Les autrices Madeline Miller et Leigh Bardugo ont connu un engouement similaire pour "Le Chant d’Achille" et la saga "Grisha".

Les maisons d’édition et autres professionnels du livre essaient de surfer sur la vague #BookTok en se lançant sur le réseau social. Le compte d’Hachette Romans est suivi par plus de 42.000 abonnés, tandis que celui de Penguin Random House en dénombre plus de 27.000. Mais c’est bien peu de chose par rapport aux centaines de milliers de personnes qui suivent les recommandations et les critiques de booktokeurs comme Ayman Chaudhary, Jaysen Headley et Abby Parker. La preuve que le livre plaît toujours.