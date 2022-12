"L'industrie du diamant ne cesse d'innover pour minimiser son impact environnemental" (David Kellie - Natural Diamond Council).

Face à l'urgence climatique, les bijoutiers et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à renoncer aux diamants naturels pour se tourner vers des pierres de laboratoire. Un revers pour les diamants issus des mines, dont l'image reste associée à ses impacts sociaux et environnementaux.

Le Natural Diamond Council (NDC) tente d'y remédier avec sa nouvelle ambassadrice mondiale, Lily James, dont la mission est de promouvoir l'impact positif du diamant naturel à travers le monde. David Kellie, CEO du NDC, revient sur l'importance de ce rôle, et sur les actions entreprises par l'industrie pour amoindrir son poids sur l'environnement.

Les diamants naturels ont longtemps été considérés comme les meilleurs amis des femmes mais ils semblent désormais se faire voler la vedette par les diamants de laboratoire. Comment expliquer ce phénomène ?

Les diamants naturels restent les meilleurs amis de la femme. Des recherches ont même montré que les femmes s'en offraient désormais davantage du fait de leur émancipation financière. Les consommateurs disposent d'un large éventail d'options pour s'exprimer à travers les bijoux, qu'ils souhaitent utiliser des diamants cultivés en laboratoire pour leurs bijoux fantaisie ou qu'ils préfèrent investir dans des pièces intemporelles grâce aux bijoux en diamants naturels. Ils ne choisissent pas l'un plutôt que l'autre car ils ne sont pas comparables. Tout dépend de ce qu'ils choisissent d'exprimer. Le plus important est que le consommateur fasse son choix en toute transparence et en toute connaissance de cause.

L'extraction de diamants a mauvaise réputation, notamment en lien avec l’environnement et les droits humains. Comment remédier à cela ?

Il est important de différencier l'industrie moderne du diamant naturel des autres industries minières et de ce qu'elle pouvait représenter il y a plusieurs décennies. Depuis plus de 20 ans, l'industrie du diamant naturel place les communautés et l'environnement au premier plan de toutes ses activités. Même si l'impact environnemental d'un diamant naturel est minime, l'industrie ne cesse d'innover pour trouver de nouveaux moyens de le réduire davantage. Il s'agit donc plus d'une question d'image que de la réalité de l'industrie et pour y remédier, le Natural Diamond Council mène régulièrement des campagnes sur différents supports.

Aujourd'hui, il est à la mode d'utiliser les mots "écologique", "durable" et "neutre en carbone". Mais il faut passer de la parole aux actes. C'est ce que fait notre industrie depuis deux décennies. Les diamants naturels sont aujourd'hui le gagne-pain de plus de 10 millions de personnes et sont synonymes de protection de la biodiversité et d'habitats naturels aussi grands que Paris, Londres et New York, d'éducation et d'emploi dans certaines des régions les plus reculées de la planète et, dans certains cas, de contribution à la construction de nations fortes comme le Botswana, l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

Promouvoir l'impact positif du diamant naturel… Est-ce justement le rôle de l'actrice Lily James, la nouvelle ambassadrice du Natural Diamond Council, à travers le monde ?

Oui, nous pensons qu'il est important pour les consommateurs de découvrir les personnes et les industries qui fournissent les produits qu'ils achètent. A cette fin, nous avons invité Lily James à découvrir l'impact réel des diamants naturels sur la vie des gens dans des communautés avec lesquelles le consommateur est moins familier. Elle s'est rendue début octobre au Botswana, où la reine des pierres précieuses a été découverte en 1967. Tout en découvrant l'incroyable modernité de son processus d'extraction, elle a pu constater par elle-même l'impact positif de l'industrie du diamant naturel sur la biodiversité, l'éducation et les entreprises locales. Riche en découvertes, ce voyage est un témoignage de la valeur éthique et durable des diamants.

La Natural Diamond Council s’attelle à mettre en lumière l’impact positif de l’industrie du diamant sur l’environnement, la biodiversité, l’éducation ou encore le travail des femmes. Pourquoi est-il encore nécessaire de le rappeler ?

Il est toujours important de communiquer de manière transparente sur ce type d'initiatives. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il s'agit d'actions pensées sur le long terme, en collaboration avec les gouvernements et les communautés locales. L'industrie du diamant naturel permet notamment de donner accès aux soins de santé à plus de 4 millions de personnes dans le monde. Des cliniques alimentées à l'énergie solaire à des programmes de gestion des maladies, elle contribue à construire un avenir plus sain pour certaines des communautés les plus éloignées et les plus vulnérables du monde.

A une époque où la durabilité devient un critère essentiel dans les intentions d'achat des consommateurs, l'industrie du diamant naturel affirme haut et fort, résultats concrets à l'appui, qu'elle travaille dans cette direction depuis plus de vingt ans. L'industrie n'a pas attendu que cette question fasse partie de l'air du temps pour agir.

Quelles différences majeures y a-t-il entre un diamant naturel et un diamant de laboratoire ?

La majorité des diamants de synthèse sont fabriqués dans des usines en Chine et en Inde, qui utilisent de grandes quantités d'énergie essentiellement produite à partir de combustibles fossiles émetteurs de carbone. Ce processus cherche à reproduire la pression et la température qui ont été indispensables à la nature pour produire des diamants sous terre il y a plus d'un milliard d'années. Alors que les diamants naturels sont rares, les diamants de synthèse sont produits en grandes quantités et leurs prix reflètent cette production de masse.

Le diamant naturel est par définition une pierre naturelle, rare et recyclable à l'infini : personne ne jette son diamant à la poubelle ! Il a été fabriqué par la Terre en son cœur il y a 1 à 3 milliards d'années. C'est un produit de luxe, qui raconte souvent des histoires de famille sur plusieurs générations.

On vient récemment de découvrir un diamant jaune de plus de 70 carats au Canada et le plus gros diamant rose depuis trois siècles en Angola. Ces pierres vont-elles devenir de plus en plus rares au fil des années ? C'est une ressource naturelle rare et par définition, il est imprévisible de déterminer à l'avance le poids en carats et la qualité des pierres qui seront trouvées. C'est la magie des pierres naturelles.

Qu’est-ce qui fait du diamant naturel une pierre unique et spéciale ?

Le premier diamant a été découvert dans une grotte indienne il y a près de 4000 ans. Mais le voyage du diamant ? Il a commencé des milliards d'années auparavant. Les pierres que vous voyez aujourd'hui dans les bijoux en diamant ont commencé à se former il y a un à trois milliards d'années, ce qui fait du diamant naturel la chose la plus ancienne que vous toucherez jamais. Les marques et les inclusions d'un diamant naturel sont des symboles de son âge et peuvent être considérées comme de petites capsules temporelles qui racontent l'histoire de la formation de la Terre.

A l’approche des fêtes de fin d’année, pourriez-vous nous donner trois bonnes raisons de déposer un diamant au pied du sapin ?

Un diamant est unique, intemporel et c'est une pierre qui se transmet au fil des générations. Il est chéri et précieux. Maintenant, et pour toujours.