“L’industrie des pesticides veut raboter les ambitions européennes” dit l’observatoire des lobbies

Face à cette large variété de tactiques de lobbying et à sept jours de l’échéance législative, l’ONG Corporate Europe Observatory se demande donc quelle sera l’ambition de la Commission : "Aura-t-elle le courage politique d’aller au-delà de la réduction de 50% des pesticides, de rendre l’objectif applicable et de soutenir les agriculteurs dans ce processus ?" Ces questions se posent d’autant plus en ce contexte de guerre en Ukraine. Certains, comme le coordinateur agricole du Parti Populaire Européen (PPE) Herbert Dorfmann, ont par exemple appelé la Commission à "éviter de présenter d’autres propositions législatives qui ont des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire européenne."

Face à ce discours, Nina Holland plaide cependant pour une vision à long terme, libérée de la peur liée à la situation internationale actuelle : "C’était la même chose avec le Covid il y a deux ans. On disait que ce n’était pas le moment et qu’il fallait soutenir les producteurs dans leur business. Sur le long terme, il serait pourtant important de mettre en place dès maintenant de nouvelles conditions et du soutien pour les agriculteurs. Et ce, afin de les aider à réduire leur dépendance aux pesticides, fertilisants et antibiotiques.”

Et la chercheuse de conclure : “la crise de la biodiversité et les menaces que cela représente pour notre société et la production d’aliments ne sont pas assez connues des politiciens et du reste du monde. La disparition des oiseaux, des insectes, des pollinisateurs… ils sont essentiels pour l’existence de l’agriculture et des êtres humains. Je pense donc que ce sera un vrai challenge de convaincre tous les États membres de soutenir au moins 50% de réduction des pesticides.”