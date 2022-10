L’industrie de la viande n’est pas la plus énergivore…

A l'heure où la notion de sobriété abreuve des plans de réductions énergétiques, une infographie du magazine spécialisé Réussir (France) est riche d'enseignements en ce qui concerne la consommation énergétique de l'industrie agroalimentaire...

Alors que l'on désigne toujours - à juste titre - la filière de la viande comme l'une des plus voraces en matière d'émissions carbone, elle ne génère "que" 453.778 tonnes équivalent pétrole par an, loin derrière le bilan énergétique beaucoup plus lourd des usines de produits laitiers, estimé à 942.497 tonnes.