L’industrie de la défense et de la sécurité cherche à s’ouvrir à d’autres secteurs

En termes économiques, l’industrie de la sécurité et de la défense, bien répandue chez nous, regroupe 100-120 sociétés et représente 15.000 à 16.000 emplois directs et un chiffre d’affaires de cinq à six milliards d’euros par an. Et elle vit notamment grâce à la vente à l’étranger : 95% de l’activité du secteur se fait grâce à l’exportation.

En effet, l’armée belge n’est pas forcément cliente de ces entreprises, bien que les liens soient étroits. C’est le cas également pour la défense, qui semble, depuis quelques années, s’ouvrir de plus en plus, comme le montrent le recrutement de personnels variés (pas uniquement des militaires) et le rapprochement du monde de l’industrie.

Attirer les talents, c’est un discours qu’on entend très souvent, quel que soit le secteur économique sur lequel on se penche ; diversifier les talents reste l’un des enjeux majeurs des années à venir.