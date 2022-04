L’industrie de la chimie et des sciences de la vie a créé 700 emplois en Wallonie en 2021

L’industrie de la chimie et des sciences de la vie a permis la création de 700 emplois nets en Wallonie en 2021, a indiqué mardi le directeur d’Essenscia Wallonie, Frédéric Druck, à l’occasion de l’événement annuel de la section wallonne de la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, qui se tenait à Genval.

De manière générale, l’année 2021 a été très bonne pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie dans toute la Belgique, qui a connu des records en termes d’emplois, avait annoncé la semaine dernière Essenscia.

À l’occasion de l’événement annuel de la section wallonne de la fédération, des données plus spécifiques pour la Wallonie ont été dévoilées. Ainsi, 700 emplois nets ont été créés au sud de la Belgique dans l’industrie de la chimie et des sciences de la vie, menant à un total de près de 30.000 emplois directs dans le secteur, a indiqué M. Druck.

"Les exportations sont en hausse et ont atteint plus de 25 milliards d’euros. Cela équivaut à plus de 40% des exportations de biens de notre région", s’est-il réjoui, cité dans un communiqué. Deux milliards d’euros ont également été consacrés l’an dernier à la recherche et au développement, ce qui fait que "le secteur représente deux tiers des dépenses privées en Wallonie", a-t-il ajouté.

"En des temps incertains dus à la crise ukrainienne qui entraîne une explosion des prix de l’énergie et un taux d’inflation important, nous avons plus que jamais besoin d’une politique ambitieuse qui soutienne l’industrie en Wallonie", a de son côté plaidé le président d’Essenscia Wallonie, Pierre Dorignaux.