L'industrie automobile loin derrière l'objectif de 1,5°C, selon Greenpeace

Il faudrait vendre moitié moins de voitures à moteur thermique que prévu pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, selon une étude de Greenpeace publiée jeudi.

"Etant donné l'incohérence entre les prévisions des constructeurs et les besoins pour respecter l'accord de Paris, les constructeurs doivent accélérer le mouvement pour augmenter les ventes de véhicules électriques", prévient l'ONG dans son rapport.

Trop de véhicules à moteur thermique

Pour respecter l'objectif de contenir le réchauffement de la Terre à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, comme défini dans l'accord de Paris, la planète ne peut supporter plus de 315 millions de véhicules à moteur thermique supplémentaires, d'après ce rapport. Pourtant, les constructeurs automobiles prévoient d'en écouler encore environ 712 millions, selon cette étude.

Pour atteindre ces chiffres, des experts de l'Université de Technologie de Sydney (Australie) et du Center of Automative Management (Bergisch Gladbach, en Allemagne) ont modélisé le nombre maximum de véhicules à essence et diesel tolérables si l'objectif de baisser les émissions de carbone selon l'accord de Paris devait être respecté.