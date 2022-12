L’Indrani Lodge à Loupoigne concilie luxe et écologie

C’est un véritable havre de paix, non loin de la ville. L’endroit parfait pour se reconnecter à soi-même, à la nature et à l’autre. À la fois centre de yoga et de bien-être, hôtel et restaurant, L’Indrani Lodge séduit par sa quiétude et son engagement profond envers l’écologie. François Dekeuleneer, manager des lieux, nous fait découvrir ce lieu hors du temps.