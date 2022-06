L'Indonésie convoque l'ambassadeur d'Inde après des propos "insultants" sur Mahomet

L'Indonésie a convoqué l'ambassadeur d'Inde à Jakarta après des propos jugés "insultants" pour l'islam de deux responsables du parti au pouvoir dans ce pays, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères.

Cette initiative du pays musulman le plus peuplé au monde intervient alors que les protestations se multiplient dans les pays islamiques, après des commentaires de la porte-parole du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma, décrivant la relation entre Mahomet et sa plus jeune épouse.

La porte-parole du BJP, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi, a été suspendue dimanche.

Un responsable local du BJP, Naveen Jindal, chargé des médias à Delhi, qui avait posté la semaine dernière un tweet, ensuite supprimé, à propos de Mahomet, a aussi été exclu du parti.