L’indignation des Ukrainiens face à la programmation russe de la Monnaie

La Monnaie se défend. "Nous sommes ici pour faire de l’art, pas la guerre", exprime son directeur Peter de Caluwe dans un communiqué publié sur le site du théâtre.

Une déclaration que Promote Ukraine juge insuffisante, face à "un génocide annoncé et planifié publiquement". L’organisation invite l’institution à réfléchir à sa responsabilité envers le public et ses employés, aussi bien intellectuellement que moralement, estimant également que défendre la cause ukrainienne serait "louable pour une institution dont l’histoire est plus longue que celle de l’État belge et qui défend la liberté et l’autodétermination."