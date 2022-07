L’Indie Rock ou Rock Alternatif : un courant très ''underground''

Il y a les "rebelles" du rock, ceux qui vont vouloir en casser les codes. Car si le rock est rebelle par essence, il va rapidement devenir un style avec des règles, des choses à ne pas dépasser. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a aussi ceux qui défendent un rock qui se passe de la machinerie lourde de l’industrie musicale, dès lors soutenu par des petits labels indépendants.

L’un des points de départ de l’alternatif, c’est le Velvet Underground. Et en matière de faire "autrement" du rock, le groupe s’impose. Un véritable OVNI musical dont l’influence sur la création de groupes majeurs dans les années 70, 80 et 90 est juste considérable. Le mouvement indie connaît son âge de gloire aux USA, dans le milieu des années 80. La jeunesse américaine nostalgique de la "contre-culture" rebelle va proposer quelque chose de différent, de moins lisse, de plus "engagé" d’une certaine façon. Et le milieu universitaire se met à véhiculer ce rock "hors format" avec des groupes comme R.E.M., Hüsker Dü, Sonic Youth, les Pixies, les Strokes et les White Stripes…