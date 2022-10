L’indexation du prix de l’eau en Wallonie se prépare-t-elle pour 2023 ? Une augmentation de 6% est envisagée

Rappelons d’abord que tous les Wallons ne sont pas clients de la SWDE. Actuellement, près de 200 communes sur les 262 que compte la Région Wallonne sont raccordées au réseau de la SWDE.

La facture d’eau des ménages est composée de plusieurs parties. Une première partie, c’est ce qu’on appelle le "Coût Vérité Distribution", en abrégé CVD. C’est la part qui est facturée par la Société wallonne des eaux. Cela représente actuellement 2,62 euros par m3. C’est cette partie-là qui serait concernée par l’éventuelle indexation du prix de l’eau dont on discute actuellement. La facture annuelle moyenne d’un ménage alimenté en eau par la SWDE augmenterait, selon les calculs, de 16 euros, soit 1,33 euro par mois. Cette part, qui revient à la SWDE, le "Coût Vérité Distribution" n’a plus augmenté depuis 2014. Depuis cette date, la SWDE a opté pour le maintien d’un tarif "soutenable" et a utilisé d’autres paramètres tels que les investissements pour tenter de garder ses finances à l’équilibre.

Les autres composantes de la facture d’eau des ménages wallons concernent la TVA, la part de financement de l’assainissement et la contribution au fond social de l’eau. Certaines de ces composantes, notamment les coûts d’assainissement, ont eux augmenté ces dernières années.