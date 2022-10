L’indexation des salaires par palier : une fausse bonne idée selon le PS, le MR et le PTB

En Belgique, tous les salaires sont indexés de la même manière pour faire face aux augmentations du coût de la vie. Mais ce système d’indexation est-il juste ? Ne serait-il pas plus équitable de mettre en place une indexation par palier ? De cette manière, les petits salaires seraient davantage indexés que les gros.

"QR le débat" a demandé l’avis de trois présidents de partis et le constat est unanime : c’est un non.

"Il est préférable de garder la même indexation pour tout le monde", affirme le président du PS, Paul Magnette. "Et cette indexation est compensée par la fiscalité. Les gros revenus ont effectivement une plus grosse indexation, mais ils paient plus d’impôts et de cotisations sociales. Ça réalimente les caisses de l’État et les caisses de la sécurité sociale. Moins les indexer serait une perte", explique-t-il. "Par contre, il faut travailler sur la fiscalité. On a déjà relevé le salaire minimum grâce à Pierre-Yves Dermagne, mais il faut encore faire baisser les impôts sur le travail pour les bas et moyens salaires. Et pour ça, il faut faire payer les plus gros revenus."

"S’il y avait une indexation majorée pour les plus bas salaires, les secteurs qui emploient beaucoup de main-d’œuvre devront payer plus de charges, ce qui peut avoir un impact sur le nombre d’emplois", estime le président du MR, Georges-Louis Bouchez. "Et puis à partir de quel montant considère-t-on qu’un salaire est un gros salaire ?", questionne-t-il. "La solution n’est pas de faire payer les gens qui ont plus de capital puisque la Belgique fait partie des trois pays européens qui taxent le plus le capital. La solution serait de mettre plus de gens au travail."