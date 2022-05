L'indexation des salaires ne compensera pas totalement la hausse des prix

Tous les salaires sont indexés en Belgique pour faire face à la hausse des prix. Une augmentation de 8% au total, cela équivaut au taux d’inflation actuel qui est de 7,8%. Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite !

Certaines dépenses importantes, comme le carburant, ne sont pas prises en compte dans les calculs d’indexation. Des calculs qui se basent également sur la consommation d'un ménage moyen. Ainsi, l'écart se creuse avec les citoyens aux revenus plus modestes. La consommation d'énergie étant plus importante pour eux, par exemple. L'indexation joue également sur le salaire brut et non le net. Le premier évolue pourtant plus vite que le second.

La hausse des revenus semble donc protéger les travailleurs, mais elle n'est pas suffisante. Le salaire en poche n'augmente pas. Le pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas épargné, pire, pour certains, il se voit rogner un peu plus à chaque hausse des prix.