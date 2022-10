L'indexation des loyers soumise à la performance énergétique : Bruxelles adopte aussi la mesure

A peine l'accord entériné au sein de la majorité bruxelloise, le chef de groupe PS au parlement, Ridouane Chahid, dépose en extrême urgence une proposition d'ordonnance pour le traduire en mesures concrètes. Pour ce faire, il a fallu chambouler l'ordre du jour de la séance plénière, convoquer une commission du logement pour débattre du texte avant de revenir en plénière pour le voter. Si, dans l'opposition, PTB, N-VA et Les Engagés se sont ralliés à la notion d'extrême urgence, le MR, en revanche, s'y est opposé. En vain.

La Région bruxelloise se calque, à quelques détails près, sur les deux autres régions en conditionnant la possibilité d'indexer le loyer d'un bien à sa performance énergétique. Les scores A, B, C et D donneront droit à une indexation complète. Une performance E à une indexation de 50% et les scores F et G (les plus mauvais donc) ne permettront aucune indexation.