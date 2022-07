L’indexation a entraîné la plus forte hausse de salaire des employés en 20 ans, selon une étude

Les bonus accordés dans le cadre de salaires variables ont fortement augmenté l’an dernier, le bonus médian chez les cadres supérieurs ayant crû de 10% à 3000 euros, selon l’enquête. Les managers et seniors managers ont perçu des bonus médians de respectivement 7021 euros et 21.371 euros.

Vacance de l'emploi élevée

La croissance salariale s’explique également par le taux de vacance de l’emploi, élevé en Belgique. Face à la pénurie de main-d’œuvre, les entreprises cherchent à attirer grâce à des rémunérations plus élevées mais aussi à conserver leurs employés actuels en augmentant leur salaire.

L’enquête de la société de conseil en gestion de ressources humaines révèle également que les salaires des jeunes et débutants de moins de 25 ans ont été portés à la hausse entre 2018 et 2022, de 10% pour les titulaires d’un master et de 14% pour les titulaires d’un baccalauréat.

Les salaires sont les plus élevés à Bruxelles, qui a également connu la plus forte augmentation des salaires médians hors index (1,71%, contre 1,34% en Flandre et 1,12% en Wallonie), selon l’enquête de Hudson.