L’indemnité vélo pour le trajet domicile-travaille augmentera dès l’année prochaine

Le gouvernement fédéral a décidé vendredi d’augmenter à partir de l’année fiscale 2025 (revenus de 2024) l’indemnité vélo pour le trajet domicile-travail, annoncent les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et des Affaires sociales Frank Vandenbroucke dans un communiqué commun.

L’indemnité vélo s’élève actuellement à 0,27 euro exonéré d’impôt par kilomètre. Elle passera à 0,35 euro par kilomètre en 2025. À l’augmentation de ce montant s’ajoutera un plafond annuel défiscalisé de 2500 euros par an. Cela correspond à 7142 kilomètres parcourus à vélo, soit un trajet domicile-travail aller-retour de 34 kilomètres 210 jours par an, a calculé le gouvernement.

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet précise pour sa part que la mesure s’inscrit dans le cadre du Plan d’action 'Be Cyclist' lancé à son initiative. "Plus de cyclistes sur le chemin vers le travail, c’est moins d’embouteillages, plus de travailleurs en forme, moins d’émissions de CO2", commente-t-il.

L’an dernier, 29% des employeurs offraient une indemnité vélo, contre 16% en 2017, selon une étude de SD Worx menée auprès d’un million de travailleurs dans 35.000 entreprises et publiée en avril. Depuis le 1er mai, les travailleurs et travailleuses bénéficient d’une indemnité pour leurs déplacements domicile-travail dans tous les secteurs et entreprises, même si aucune convention collective de travail (CCT) n’a été conclue à ce sujet.