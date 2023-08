Chandrayaan-3, lancée il y a six semaines, a été plus lente à atteindre la Lune. La sonde russe Luna-25 et les missions américaines habitées Apollo des années 1960-70 y étaient parvenues en quelques jours.

En effet, la fusée indienne est beaucoup moins puissante que ses rivales, mais aussi beaucoup moins gourmande en carburant. Elle a dû effectuer cinq ou six orbites elliptiques autour de la Terre pour gagner en vitesse, avant d'être envoyée sur une trajectoire lunaire d'une durée d'un mois.

Cette différence de vitesse entre Luna 25 et Chandrayaan-3 évoque la fable de la Fontaine "le lièvre et la tortue". Pour Christian Barbier, on n'en est pas loin : : "Il y a plusieurs moyens de tirer vers un objectif. Il y a la 'méthode brute' pour aller vers la lune, qui prend à peu près trois ou quatre jours. Ou alors, il y a une méthode beaucoup plus douce qui est beaucoup plus économe en termes de ressources propulsive, mais qui évidemment prend beaucoup plus de temps. C'est une question de calcul de trajectoire, mais aussi une question de compromis entre la durée du voyage et les ressources propulsives disponibles. L'Inde a Donc utilisé des ressources propulsives infiniment moins importantes que la plupart des missions lunaires."