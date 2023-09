L’Inde est-elle sur le point de changer son nom en "Bharat" et pourquoi ?

Olivier Da Lage, spécialiste de l’Inde et chercheur associé à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), explique que le terme "Bharat" se retrouve dans l’article premier de la Constitution qui statue que : "L’Inde, également connue sous le nom de Bharat, est une union d’États". Ainsi, ce terme est déjà reconnu officiellement comme désignant l’Inde, au même titre qu'"India".

"Ce terme remonte aux anciens textes hindous écrits en sanskrit et est l’un des deux noms officiels de l’Inde en vertu de sa Constitution. On le retrouve dans les écritures religieuses védiques d’il y a à peu près 2000 ans pour désigner un ensemble régional qui ne correspond pas exactement à l’Inde mais qui comprend une grande partie de l’Inde actuelle et d’autres régions", explique Olivier Da Lage.

Il est donc assez évident que pour le parti nationaliste du Premier ministre, Bharat représente un nom plus approprié pour l’Inde car il trouve ses racines dans les écrits religieux indiens et incarne une véritable scission avec près de 200 ans de domination britannique. Pourtant, "India" n’est pas un nom étranger. Ce dernier vient du nom du fleuve Indus qui est à l’origine de toutes les traductions des noms qui désigne la région, explique Olivier Da Lage : "Il y a 2000 ans, le terme est passé par la Grèce et a donné par la suite "India"".