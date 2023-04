L'Inde : en quoi consiste sa diplomatie du multi-alignement ?

L’Inde est un monstre démographique : 1,4 milliard d’habitants en 2021. Elle serait d’ailleurs, selon les chiffres de l’ONU, sur le point de dépasser la population chinoise, pour devenir le pays le plus peuplé au monde. Raoul Delcorde le rappelle, la population y est très jeune : "Plus de 70% des Indiens ont moins de trente ans. L’Inde est le premier 'producteur' au monde d’ingénieurs. 1 million et demi d’ingénieurs sortent des universités indiennes par an. C’est une force de frappe. D’autant plus qu’ils parlent tous l’anglais, à la différence des Chinois. Sans parler de la diaspora. Le patron d’IBM aujourd’hui, c’est un Indien (ndlr : Arvind Krishna). Le Premier ministre britannique (ndlr : Rishi Sunak) a des origines indiennes. La diaspora compte 28 millions d’Indiens à travers le monde, et rapporte au pays plus de 90 milliards de dollars par an".