L’Inde en passe de devenir le pays le plus peuplé au monde, devant la Chine

La Terre est-elle destinée à devoir accueillir toujours plus d’habitants ? "Non", assure Philippe Bocquier. "Les chiffres vont finir par atteindre un pic, puis descendre, c’est certain. Les incertitudes se trouvent sur le timing, de savoir quand ce pic sera atteint, ou qu’il y aura un plateau". Les chiffres les plus optimistes prédisent ce pic en 2060, l’ONU statue un pic vers 2080. "Le plus important sera la gestion et la répartition des ressources alimentaires et énergétiques. C’est là que se trouve l’enjeu, bien plus que de savoir combien d’habitants notre Terre comptera".