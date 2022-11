L'incroyable voyage du bout du monde de Magellan - les deux derniers épisodes sur la Une

En découvrant enfin un passage qui lui permet de s'enfoncer dans le continent américain, Magellan touche à son but. Une première étape est franchie, mais le chemin avant d'atteindre l'objectif ultime, l'archipel Indonésien des Moluques, les fameuses îles aux épices, s'annonce encore long et périlleux. Ce troisième volet décrit les épreuves redoutables qui attendent Magellan alors qu'il s'apprête à réaliser un exploit hors du commun. La navigation à l'intérieur du détroit avec des bateaux à voiles relève déjà de la pure folie, mais c'est sans compter la désertion du San Antonio, le plus gros navire de la flotte avec dans ses cales la plus grande partie des vivres. Commence une traversée sans rencontrer aucune île, aucune terre pour accoster, avec à bord des hommes affamés et affaiblis par la maladie. La mort s'Immisce peu à peu dans les rangs et décime l'équipage, tandis que Magellan, alors en proie au doute, approche inéluctablement de la ligne imaginaire faisant des Moluques un territoire portugais.