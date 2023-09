L'incroyable transformation de Kenneth Branagh en Boris Johnson dans la série 'This England'

Pour incarner le sulfureux Premier Ministre, la production a choisi le comédien (et réalisateur) Kenneth Branagh. L'acteur s'est littéralement glissé dans la peau de Boris Johnson, à l'aide de prothèses, maquillage, perruque et autres rembourrages. Au-delà de l'aspect physique, la difficulté résidait dans l'imitation de la diction, de la dégaine et de la démarche du politicien, particulièrement uniques. Tout cela en essayant de faire "oublier" la performance d'acteur.

À ses côtés, le comédien est bien aidé d'un casting britannique brillant : la compagne de Boris Johnson (Carrie Symonds) est incarnée par l'excellente Ophelia Lovibond (Minx). Le terrifiant Dominic Cummings est interprété par Simon Paisley Day, et on reconnait aussi Andrew Buchan, connu pour son rôle dans Broadchurch. On retrouve aussi Simon Kunz (The Last Kingdom) Heather Peace (Lip Service) et Charles Dance, le Tywin Lannister de Game of Thrones.