L'incroyable transformation de Gary Oldman en Winston Churchill pour 'Les heures sombres"

Dans le rôle principal, Gary Oldman. Certains l’ont peut être vu dans Harry Potter 3 et le Prisonnier d’Askaban. Cette fois-ci, c’est son interprétation de Winston Churchill qui a énormément plu à bon nombre de critiques. Parmi ceux-ci, Pierre Bradshaw, critique cinématographique pour le journal The Guardian : " Ce film a un impact bien plus grand et plus efficace, grâce à une échelle plus ambitieuse, à une narration plus pacifique et à la performance du personnage principal ". " Cela ne fait aucun doute, Gary Oldman est incroyable dans son role de Churchill de par son visage au repos qui ne semble pas etre touché par la vieillesse, son humour rusé et manipulateur ou encore de par cette noirceur qui semble l’envahir lorsqu’il tombe en dépression. " Le magazine Variety raconte : " La performance qui en résulte est différente de tout ce qu'Oldman a livré auparavant, en partie parce que cette fois, le personnage est celui que nous supposons connaître si bien à partir d'images d'archives, de photographies et d'enregistrements radio." L’acteur a reçu 10 récompenses pour ce rôle, dont l’Oscar et le Golden Globes du meilleur acteur.