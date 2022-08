L’incroyable série de l’increvable Iñaki Williams va s’arrêter à 236 matches consécutifs

Iñaki Williams est du genre fidèle et increvable. L’attaquant est né à Bilbao il y a 28 ans et il n’a évolué que dans des clubs basques depuis. Passé pro à l’Athletic Bilbao en 2015, il a rapidement attiré les regards. Il s’est surtout très vite imposé au sein du onze de base. Un statut de cadre qu’il a confirmé dans la durée.



Cette régularité lui permet de détenir un record peu banal : il a participé à 236 matches consécutifs en Liga. Pour le dire autrement, il n’a pas manqué un match de championnat d'Espagne depuis six ans. Malheureusement, cette incroyable série va prendre fin… à cause d’une blessure.



Williams souffre en effet d’une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite. Dans ces conditions, on l’imagine mal se présenter sur la pelouse de San Mames pour affronter l’Espanyol Barcelone.