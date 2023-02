L’incroyable reconversion d’un Bruxellois en burn out après près de 15 ans chez Médecins Sans Frontières

Avez-vous déjà pensé à changer complètement de vie ? Et bien, c’est ce qu’a fait Martin Lecapitaine, un Bruxellois qui a dédié presque 15 ans de sa vie à Médecins Sans Frontières.

Après tant d’années en mission dans des pays dévastés, en guerre, ou frappés par Ebola, Martin Lecapitaine est passé par la case burn-out causant du stress post traumatique et affect dépressif.

Lors de ma convalescence j’ai fait la rencontre de la sonothérapie et ça m’a littéralement sauvé la vie.

C’est ainsi que Martin Lecapitaine a choisi de se reconvertir en tant que sonothérapeute.

Entouré de neuroscientifiques et développeurs, il a mis au point une app intitulée “Melodia” pour diminuer l’anxiété, gérer le stress, ou encore pour améliorer le sommeil, des syndromes dont il a lui-même souffert, alors qu’il travaillait pour MSF. Mais ce n’est pas tout, Melodia aide également à la concentration (notamment pour les hyperactifs), au bien-être des personnes autistes, est un support pour la méditation et le yoga, contribue à booster la libido, à atténuer les douleurs chroniques et autres.

Comment ça fonctionne ?

Melodia offre une synergie unique entre trois types de traitements sonores :

- Musique relaxante : Melodia propose un catalogue original et exclusif de musiques relaxantes pour accompagner votre traitement sonore.

- Sons naturels 3D : une splendide collection de paysages sonores naturels, capturés en 3D et sans pollution sonore.

- Battements binauraux et tonalités isochrones : l'écoute de ces fréquences sonores peut aider le cerveau à fonctionner de manière optimale, comme le montrent des études cliniques.

Envie d’en savoir plus ?

On vous dit tout sur la genèse de Melodia et ses bienfaits avec le principal intéressé, un des fondateurs de Melodia, Martin Lecapitaine, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Ce jeune diplômé en sonothérapie était au micro de Julie VanH.

Et pour ne rien gâcher, sachez que cette application est disponible gratuitement !

INFOS PRATIQUES:

La web app : https://app.melodiatherapy.com/

Le site : https://melodiatherapy.com/