L’incroyable réaction de Kylian Mbappé après le penalty manqué d’Harry Kane

La France a rejoint le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde samedi soir après avoir pris le meilleur sur l’Angleterre (1-2). Mais que ce fut dur… Alors que les Bleus menaient 1-2 grâce à l’inévitable Giroud, l’Angleterre a écopé d’un penalty en fin de rencontre après une faute d’Hernandez sur Mount (84'). Déjà auteur du but de l’égalisation sur penalty, Kane s’est élancé… et a cette fois expédié le ballon largement au-dessus du but de Lloris.

Un raté célébré comme une victoire par Kylian Mbappé alors qu’il restait encore un quart d’heure à jouer avec le temps additionnel ! Soulagé, le prodige de Bondy a poussé un immense cri de soulagement et a laissé éclater sa joie sur la pelouse du stade Al-Bayt. Une réaction incroyable qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux. Si certains internautes se réjouissent de la joie affichée sur le visage de Mbappé, d’autres crient au manque de fair-play, à l’image des Argentins narguant les Néerlandais après leur victoire.