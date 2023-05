L'incroyable pouvoir des fleurs dans nos médicaments

Le pavot, par exemple, il y a 5000 ans, les Sumériens (peuples de l’antiquité du côté de l’actuel Irak) ont constaté que les gens qui ingéraient le latex, liquide qui s’écoule quand on fait une incision du fruit de pavot, ne ressentaient plus la douleur et avaient des hallucinations. En effet, le pavot contient un stupéfiant bien connu, l’opium. Si on analyse chimiquement les molécules de cet opium, on se rend compte qu’on retrouve notamment de la morphine et la codéine. Aujourd’hui, la morphine est le médicament de référence pour soulager les douleurs des patients. Attention, tout de même, la morphine doit être correctement dosée au risque d’être dangereuse.

On peut donc observer les aspects thérapeutiques de la plante, isoler les molécules et les tester pour retenir celles qui nous intéressent dans le cadre d’un traitement médical.