L’incroyable photo d’une traînée d’étoiles prise par un astronaute depuis l’ISS

Un astronaute de la NASA a capturé des traînées d’étoiles depuis l’espace, ce qui donne une image époustouflante prise à bord de la Station spatiale internationale.

Donald Pettit, astronaute américain habitué de l’ISS puisqu’il y est déjà allé trois fois, a pris des images de l’espace depuis l’intérieur du dôme de verre de la station (la coupole). "En dehors de vos heures de travail normales, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris dormir et manger et rester en contact avec votre famille. Et puis vous pouvez passer ce temps à faire de la photographie. Si je pouvais faire quelques heures de photographie par jour, c’était un vrai régal", raconte-t-il à Newsweek. Avec son appareil photo Nikon D3s, il a pu prendre divers clichés magnifiques depuis l’espace.

Pour cette image, prise en 2012, il a laissé l’appareil prendre une photo pendant un temps d’exposition de 15 minutes.

En haut de l’image, on peut voir des lignes blanches qui sont donc les traînées d’étoiles lointaines. Elles sont incurvées en raison de la rotation de la station spatiale en orbite autour de la Terre.

On y voit également la Terre, avec des traînées oranges qui sont en fait les lumières de villes ainsi que de très nombreux points bleus, chacun représentant un éclair d’un orage en cours sur Terre.

Entre la Terre et l’espace, on peut voir une lueur verte, similaire aux aurores boréales. "Les aurores sont excitées par les électrons et d’autres particules solaires descendant des champs magnétiques terrestres, c’est pourquoi vous les voyez dans les régions polaires", explique-t-il Pettit. "La lueur de l’air est partout sur Terre et les molécules de la haute atmosphère sont excitées par l’activité solaire."