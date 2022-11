"L’incroyable périple de Magellan" : un récit entre tumultes et découverte

Le nom de Fernand de Magellan résonne avec l’exploration, la conquête et la découverte. Il a en effet marqué l’histoire dans une époque où le monde se découvre encore et où l’appel de l’ailleurs et de ses richesses n’est que plus intense. Les pays d’Europe, l’Espagne et le Portugal en tête, cherchent ainsi à accroître leur importance par le biais de territoires inexplorés et des ressources qu’ils peuvent y trouver. Près de 500 ans après son décès, Magellan a néanmoins souffert des mésaventures connues durant son périple. Alors que le portugais a été le premier navigateur à faire le tour du monde à la voile, il reste dans l’ombre de ses confrères aux voyages plus fructueux et surtout moins catastrophiques. Cette série documentaire en quatre parties permet dès lors de remettre en lumière une de ces destinées où l’humain et l’Histoire se rencontrent à la lisière d'une nature indomptable et de la violence de l'homme.