L’incroyable parcours d’Hansel Emmanuel, le basketteur amputé d’un bras qui rêve de NBA

Peut-on jouer au basket lorsqu’on est manchot ? La réponse est oui. Amputé du bras gauche à l’âge de six ans, Hansel Emmanuel s’apprête à découvrir la NCAA, le championnat universitaire américain, après avoir fait sensation au lycée. Retour sur le parcours atypique de ce gamin dominicain qui rêve de NBA.

Le jeune Hansel Emmanuel est élevé dans le quartier pauvre de Santo Domingo, en République dominicaine, par sa mère et son père Hansel Salvador Donato, un joueur professionnel de basketball. Fan de baseball, Hansel, âgé de 6 ans, voit sa vie basculer quand un mur lui tombe dessus. Il reste bloqué pendant plus de deux heures sous les gravats et doit se faire amputer du bras gauche.

Au début, c’était très difficile car je perdais l’équilibre et quand je me mettais à courir, je ne courais pas droit

Un supplice pour cet enfant qui devait alors réapprendre à vivre. "Je n’arrivais même plus à attacher mes lacets ou à boire un verre d’eau", a expliqué le Dominicain à ESPN, une chaîne de télévision sportive américaine.

Désormais manchot, Hansel met de côté le baseball pour se consacrer au basket. "Au début, c’était très difficile car je perdais l’équilibre et quand je me mettais à courir, je ne courais pas droit. Mais vers 14 ans, j’ai compris que j’étais plutôt bon au basket". Et même très bon. Très impressionnant athlétiquement, l’adolescent martyrise ses adversaires à coups de cross et de dunks sur les terrains de streetball. Des vidéos de ses exploits vont alors faire le tour des réseaux sociaux et en 2021, Hansel reçoit une bourse et débarque en Floride, à la Life Christian Academy. C’est un ancien coéquipier de son père, Moisés Micael, entraîneur de l’équipe, qui va le convaincre de poser ses valises aux Etats-Unis.