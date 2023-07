L’Incroyable Hulk, un super-héros pour dompter sa bête intérieure

Chez Marvel, les super-héros ont quasi tous été inventés dans les années’60. Donc, pour construire des histoires qui se poursuivent depuis six décennies, il faut des réinventions. "L’Incroyable Hulk" est encore un pilier de Marvel, l’éditeur de la série BD qui réédite régulièrement les récits des débuts en plus des nouvelles séries, comme "Planète Hulk" ou "The Immortal Hulk" qui ont permis d’amener de nouveaux lecteurs.

Ainsi, le personnage de Banner ne va plus se transformer parce que c’est la nuit, mais lorsqu’il est en colère ou souffre. D’autre part, si Hulk fait encore peur dans la série tv, il va apparaître plus sympathique dans le film "Les Avengers" en 2012.

Comme le confirme Aurélien Vivés, divers auteurs vont régulièrement apporter leur vision du personnage. On aura ainsi des approches différentes : certaines plus drôles, d’autres plus terrifiantes comme dans la saga " World Wide Hulk " qui explore le côté sombre, ou pire encore avec " Futur imparfait"dans lesquels Hulk passe d’un super-héros à un super méchant. Toutefois, le personnage se montre toujours solitaire et contre l’autorité gouvernementale…