L’incroyable histoire de la sonate de Janacek, en partie brûlée et jetée au fleuve, et partiellement ressuscitée

Le compositeur Laurent Pigeolet s’est donné comme objectif de compléter la mystérieuse et unique sonate pour piano de Janacek. Si deux mouvements nous sont parvenus, un mouvement a disparu. Et pour cause, c’est son auteur qui a tenté de la faire disparaître. L’histoire de cette sonate et de sa résurrection avec Laurent Pigeolet au micro de Camille De Rijck.