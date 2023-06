Quand un passionné de tout ce qui se boit s’attaque à un monument de notre belgitude, cela donne un ouvrage passionnant "L’incroyable histoire de la bière". Un roman graphique d’une rare érudition scénarisé par Benoist Simmat et croqué par Lucas Landais. L’auteur qui aime faire monter la mousse, nous en dévoilait sa folle épopée au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Remontons le fil de l’histoire : selon Patrick McGovern, professeur américain d’archéologie biomoléculaire, directeur du laboratoire du Penn Museum, la bière est la plus ancienne boisson fermentée confectionnée par l’homme, et cela, plusieurs milliers d’années avant le néolithique ! "C’est l’homo sapiens en effet, explique Benoist Simmat, qui en découvrant les boissons fermentées, donc alcoolisées, découvrira l’ivresse et un breuvage réputé magique !" Comprenez que la toute première “bière” de l’histoire de l’humanité aura été bue des milliers d’années avant l’invention de l’agriculture !

Mais précisons qu’elle n’a alors rien à voir avec les bières actuelles, bien transparentes. "Là, nous avons une sorte de soupe épaisse de céréales, si vous préférez…"

La maîtrise progressive de la fabrication de cette boisson fermentée est une des multiples raisons qui expliquent aussi la sédentarisation. Le long des fleuves de Mésopotamie, d’Égypte et de Chine centrale à partir du IVe millénaire. Partout, différents types de “bières” vont devenir des marqueurs des pratiques alimentaires, sociales, religieuses.

Depuis les débuts de la civilisation sumérienne, n’en déplaise à la gent masculine, le brassage de la bière est alors une activité domestique uniquement réservée aux femmes.

On parle alors de 'sikaru' qui signifie “pain liquide”. "Ce pain d’orge est confectionné dans de grands fours de quartier partagés par les foyers. Sa consommation est alors quotidienne et communautaire, avec des pailles de toutes sortes. C’est une nourriture collective autant qu’un ciment social, précise le scénariste."

La boisson et sa fabrication se répandent alors comme traînée d’orge ! "A la fin de l’antiquité la Chine deviendra même, la nation de la bière ! Toutefois, c’est l’Égypte antique qui met la mettra le plus à l’honneur. "Dès le début du IIIe millénaire, des sites de production comparables à des brasseries sont en activité… Comme en Mésopotamie, les foyers en produisent eux-mêmes, mais les besoins sont tels qu’une véritable industrie brassicole est à l’œuvre."

Puis vint, le vin !

"Au départ il y a la bière, puis c’est la rupture, presque une révolution alimentaire, qui va marquer un point d’arrêt dans son extension." La Grèce antique, va arrêter de produire des boissons fermentées à base d’orge ou de blé ! C’est le vin, et donc la vigne, qui devient la référence économique et sociale. " C’est l’origine d’une dualité qui perdurera deux mille ans plus tard : la bière serait un breuvage rustre, réservé au peuple peu éduqué ; le vin, au contraire, celui des élites éclairées et des puissants." Une mise au banc, donc de la bière jusqu’à Rome, qui engloutit le vin par litrons ! Ave César !

Pour retrouver le fil historique de notre histoire brassicole, nous allons devoir nous diriger vers les contrées barbares.

Une des régions où la bière est restée prédominante, se trouve aux portes de l’Empire romain : la Scandinavie. Dans les foyers scandinaves, les femmes lancent la fermentation de la bière domestique. " La Scandinavie possède en outre des souches de levures particulières, les kveik, dont la température de fermentation est très élevée." Notons que dans le monde germanique, le savoir brassicole est également très développé.

Mais revenons à nos romains : "Dans le monde romanisé, les pays à forte tradition brassicole voient cohabiter le vin et la bière. Paradoxalement, c’est le peuple gaulois, le plus romanisé, qui développe les techniques les plus modernes pour produire sa célèbre bière : la cervesia, ou cervoise (décidément 'Le peuple le plus brave de la Gaule')

À la veille de l’effondrement de l’Empire, la bière a donc une place prépondérante dans plusieurs pays.

Quand l’Empire romain s’effondre, au Ve siècle, la civilisation de la bière revient à nouveau sur le devant de la scène, au détriment de celle du vin. Du cep au houblon, retournement de l'histoire à nouveau!

Paradoxe, souligné dans la BD, l’Église alors plante la vigne mais autorise la consommation de boissons fermentées à base de céréales ! "Au nord de la zone d’extension de l’ancienne viticulture romaine, les monastères commencent à se spécialiser dans la production de bière. La fièvre réformatrice de l’empereur Charlemagne va grandement accélérer la création de monastères spécialisés dans la production organisée de bière, particulièrement dans la partie nord de l’Europe. C’est un tournant historique, car la fabrication de la bière bascule alors de la sphère domestique et féminine à la sphère religieuse et masculine." En se “professionnalisant”, l’activité brassicole migre donc des campagnes vers les villages où se trouvent les établissements religieux. Les sites de production se modernisent.

Mais les nouveaux maîtres brasseurs monastiques ne se contentent plus de fabriquer de la bière. Ils améliorent les processus issus des savoirs gaulois, scandinaves et égyptiens.

"Au IXe siècle, la bière commence à ressembler un peu plus à celle que nous connaissons : plus limpide, plus liquide, plus subtile. Les monastères se muant alors en véritables centres de production."

Les moines ajoutent alors dans les brassins un mélange d’épices. "Un additif appelé 'gruit', dont les monastères ont alors le monopole. Pour tenter de le contourner, certains commerçants commencent à expérimenter le houblon (plante grimpante de la famille du chanvre, permettant de rendre le brassin plus stable avec une meilleure conservation)." Notons aussi l’implication fondamentale d’une femme dans son utilisation : "Ce sont les travaux d’Hildegarde de Bingen, célèbre moniale et savante – et notamment ses recherches en herboristerie –, qui révolutionnent la connaissance et l’utilisation de cette plante."

Des nations brassicoles…

Les Anglais deviennent alors une nation d’amateurs et de producteurs de bière. D’abord en faisant renaître l’antique bière brune légère sans houblon nommée ale.

"À l’époque, explique Benoist Simmat, la pale-ale est produite dans des établissements appelés publican brewers, ancêtres des pubs qui servent leurs propres bières. Ce sont ces common brewers, ancêtres des brasseries modernes, qui opèrent la véritable révolution brassicole du moment : la porter !"

Les Anglais les exportent aux quatre coins du monde. "C’est le temps du beerage, (NDLR: l'âge de la bière), où sont fondées les grandes dynasties londoniennes de brasseurs ."

En cette période d'expansion coloniale, et l'occasion faisant le larron, les Anglais vont ainsi exporter aux quatre coins du monde, leur porter et leur pale-ale et India Pale Ale (bière se conservant très bien sous les climats chauds).

Et des espions voleurs de levures !

Du côté de l’Allemagne, une autre innovation allait parfaire la mutation du monde brassicole : l’invention de la fermentation à basse température.

"Dans la vaste Europe de langue allemande du XVIIIe siècle, la bière est tout aussi omniprésente qu’en Angleterre et l’ère de l’espionnage démarre ! Les Allemands vont ainsi prélever des échantillons de levures ou de moûts anglais !" Cela chauffe entre les deux nations! Mais qu'importe, pour les allemands, ces opérations pas très catholiques, leur permettront percer le mystère du malt clair et à le reproduire. Business is business...

Epoque aussi, d’avancées scientifiques fortes et importantes (maitrises des levures...)

La pils de son côté fait un carton plein : "Cette nouvelle bière est immédiatement nommée la pilsner. C’est l’ancêtre direct de notre bière blonde actuelle. Au milieu du XIXe siècle, elle conquiert toute l’Europe. La recette de 1842 n’a pas vraiment varié depuis… "

Du côté des USA, elle y devient immédiatement très populaire. "Une des premières capitales de la bière aux États-Unis est Milwaukee, à la frontière nord. En 1876, souligne Benoist Simmat, on a l’idée de reprendre une recette de pils : qui deviendra la célèbre Budweiser !" Mais qualité d’orge étant moindre qu’en Europe les laboratoires US trouvent une alternative en ajoutant un peu de riz et du maïs, des produits de qualité très abondants en Amérique.

Et la Belgique dans tout cela ?

En 1900, le marché mondial de la bière est dominé par quelques grandes nations capitalistes (Allemagne, Angleterre).

Pour les villes marchandes comme Bruges, Gand, Bruxelles ou Louvain, qui s’enrichissaient depuis le XIIe siècle grâce aux textiles exportés dans toute l’Europe, la situation change rapidement.

"Eh oui, car nous tenions notre matière première, la laine, de Grande-Bretagne. Et voilà que les Anglois se sont mis à fabriquer eux-mêmes du textile, ruinant notre système ! Du coup, certains d’entre nous se sont reconvertis dans la brasserie de cervoise houblonnée."

Au XVe siècle, Louvain est déjà la capitale brassicole du Brabant avec une production de 5 millions de litres de bières houblonnées !

Conseillé scientifique de l’ouvrage, Fabrizio Bucella précise que notre royaume deviendra au fil des siècles "un musée vivant des bières 'spéciales', des spécialités extrêmement variées qui font encore la réputation planétaire du pays !" Précisant au passage que “La culture de la bière en Belgique” a été classée au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco" en 2016.

"Bières trappistes, bière blanche, lambic, triples, les saisons, les fruitées, les ambrées, les vieilles brunes, les rouges, etc. Presque 380 brasseries belges produisent aujourd’hui 1500 types de bières différents, c’est fou !" Il nous serait ensuite impossible de passer sous silence les grands noms de la brasserie belge : "Stella Artois, la célèbre marque de Louvain développée au XIXe siècle par une des femmes d’affaires les plus influentes de son temps : Jeanne-Marie Artois. La Brasserie Piedboeuf qui deviendra Jupiler et dont nous connaissons aujourd’hui le développement international la hissant dans le top 10 des empires brassicoles, les fameux léviathans engloutissant quasiment tout sur leur passage.

"Pourtant, ceci n’est pas la fin de notre histoire, au contraire, se réjouit l’auteur ! Depuis plusieurs décennies, un fort mouvement de contestation à cette globalisation de la bière s’est imposé : le mouvement des bières artisanales." Les fameuses craftbeer se développant depuis plus de 10 ans partout dans le monde. Un démarrage des USA pour ainsi contrer la vague des bières industrielles, pour ensuite s’étendre en Europe : Scandinavie, Belgique, France, Espagne… Notre pays regorgeant d’ailleurs de pépites !

Alors profitez de l’été pour aller les découvrir et les déguster !

A lire "L’incroyable histoire de la bière " Benoist Simmat, Lucas Landais. Ed Les Arènes BD.