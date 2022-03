L’incroyable exploit de The Weeknd qui marque l’histoire de la musique

Une fois de plus, The Weeknd ne fait que confirmer son statut de digne héritier de Michael Jackson. Son hit "Save Your Tears" vient d’être désigné chanson la plus écoutée et téléchargée dans le monde en 2021 par le classement établi par l’IFPI, la Fédération internationale de l’industrie phonographique.

Ce titre où on retrouve le chanteur une arme à la main et le visage déformé, dans son clip a cumulé 2,15 milliards de streams en 12 mois. L’artiste devance ainsi Justin Bieber avec Stay, Dua Lipa avec Levitating, BTS avec Butter et Olivia Rodrigo avec Good 4 U.

La superstar canadienne réalise un réel exploit dans le monde de la musique puisque c’est le premier artiste à remporter le Global Digital Single Award deux années consécutives. L’année passée, il s’était également hissé en haut du classement avec "Blinding Lights".