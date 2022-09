L’incroyable erreur sans conséquences de Maarten Vandevoordt face à l’Union Saint-Gilloise

Alors que Genk menait un but à rien face à l’Union Saint-Gilloise à vingt minutes du terme, le gardien Maarten Vandevoordt a fait passer un sale moment à plus d’un supporter genkois.

Complètement excentré dans le rectangle, Dante Vanzeir tente un centre du désespoir en bout de course. Trop sûr de lui, le jeune gardien pense s’emparer du ballon sauf que…. celui-ci lui passe entre ses jambes et entre dans le goal. Un but gag mais le portier de 20 ans est chanceux dans son malheur. En effet, l’arbitre annule finalement le but puisque le ballon était sorti de quelques centimètres avant le centre de l’attaquant unioniste.

Vandevoordt ne peut en revanche rien faire sur le missile de Loïc Lapoussin quelques instants plus tard pour remettre les deux équipes à égalité. Mais c'était décidément un jour de chance pour le jeune limbourgeois puisque les siens l'emportent finalement deux buts à un dans les arrêts de jeu.