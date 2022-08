L’incroyable but du milieu de terrain signé Ismaïla Sarr en Championship

Décidément, les fans de frappes lointaines ont été gâtés cette semaine. Après la patate des 35 mètres de Jérémy Livolant (Laval) en Ligue 2, Ismaïla Sarr a décidé de faire encore mieux ce lundi en Championship.

Watford, relégué en Championship après avoir terminé 19e en Premier League la saison dernière, affrontait West Bromwich Albion lors de la 2e journée de championnat. L’occasion pour le Sénégalais d’inscrire un but phénoménal depuis… le rond central. À la réception d’un dégagement dans le milieu du terrain, l’ailier de 24 ans contrôle, pousse sa balle et, sans hésiter, déclenche un tir monstrueux qui lobe le portier adverse, trop avancé. Une magnifique réalisation des 50 mètres néanmoins insuffisante pour l’emporter puisque les Hornets ont par la suite été contraints au match nul (1-1) après un but signé Karlan Ahearne-Grant.