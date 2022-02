L’incroyable business des stages de désintoxication au numérique

En moyenne, on touche 2617 fois par jour l’écran de notre smartphone, soit environ deux fois par minute. Certains ont vu dans cette addiction le business parfait. Depuis plusieurs années, on voit apparaître différents lieux qui proposent des stages de désintoxication numérique. Dans L’Internet Show, Lufy et Enzo s’intéressent de plus près à ce nouveau business…

C’est aux États-Unis que le business des stages de désintoxication numérique est né. Depuis, certains ont également vu le jour en France, en Allemagne ou en Irlande. Le concept est souvent le même : des chambres d’hôte, un hôtel ou une sorte de camp scout où l’on vous propose de kidnapper tous vos appareils électroniques pour vous désintoxiquer et vous reconnecter avec vous-même.

Le concept est particulièrement à la mode dans des zones des USA comme la Californie, où des citoyens américains aménagent des pièces de leur domicile pour en faire des chambres d’hôte spéciales désintox numérique. Après avoir privé les visiteurs de leurs smartphones, ils leur proposent des moments de détente et de loisirs, tel que massages, méditation, yoga ou sport pour s’occuper l’esprit autrement.

Mais, ces cures ont un prix et sont loin d’être accessibles à tout le monde. Certains parlent carrément d’arnaques monumentales tant les prix sont élevés par rapport aux services proposés. En Californie, il faut compter 950 dollars – soit 870 euros – pour trois jours passés en pleine nature. Bref, cher payé pour un endroit qui propose “juste” de déconnecter.

En résumé, ce nouveau business très lucratif est pas mal questionné : pourquoi faudrait-il débourser des centaines d’euros pour réussir à ne pas utiliser son téléphone pendant quelques heures ?

