L’incroyable business des moches tatouages !

Le tatouage n’a jamais été aussi populaire, et tout ça c’est en partie grâce aux réseaux sociaux. Mais parallèlement, une drôle de passion est aussi née sur le web : celle des plus moches tatouages. Que ce soit sur les réseaux ou à la télé, ces tatouages ratés attirent du monde. L'Internet Show s'est intéressé à ce drôle d'engouement.

Sur Facebook, les pages « Ta tou raté » et « Les pires fails de tatouage » sont suivis par des milliers d’abonnés, tout comme sur Instagram où l’on peut suivre comptes et topitos qui se moquent des tatouages ratés. Évidemment, TikTok participe aussi à la tendance puisque le réseau abrite des concours des tattoos les plus moches. Le dernier a été remporté par l’influenceuse Wakaflockafloccar avec 900.000 likes.

Sur Youtube, Bastien Tattoo fait régulièrement des reviews de tatouages ratés. Ce n’est pas super sympa, mais le concept fait rire et marche plutôt pas mal puisque le youtubeur est suivi par plus de 300.000 abonnés. Toujours sur la plateforme, le replay de l’émission « Just Tatoo of us », diffusée sur MTV fait lui aussi un carton. Le principe est assez dingue : les participants se font tatouer ce que leur pote, crush ou même leur ex choisissent pour eux. Et dans la plupart des cas, le résultat est rarement celui attendu.

Cette drôle de passion pour les tatouages ratés dépasse les réseaux sociaux. Malfeitona, influenceuse et tatoueuse brésilienne en a fait son business. À 26 ans, elle a créé son propre studio de tatouage. Sauf que la jeune femme est absolument nulle en dessin ! Consciente de son talent discutable, elle a elle-même baptisé ses œuvres "tatuagens peba", ce qui signifie "les tatouages immondes" en portugais. Malfeitona a fini par en jouer et c’est devenu un véritable phénomène. Du coup, si vous voulez vous faire "un tattoo moche", c’est au Brésil qu’il faut aller...