L'incroyable bande-annonce pour "Pinocchio" avec Tom Hanks

L'acteur américain incarnera Gepetto dans ce remake d’un classique d’animation Disney.

On sait que Disney aime sortir de nouvelles versions de ses dessins animés les plus reconnus : "Le roi lion", "Aladdin", "Cendrillon", … Ici, c’est au tour de Pinocchio de connaître un renouveau avec cette adaptation par Robert Zemeckis. Le réalisateur de la trilogie "Retour vers le futur" retrouve même son acteur principal de "Forrest Gump", Tom Hanks, afin d’incarner Gepetto. Ces nouvelles images rappellent aussi bien le style du film d’animation de 1940 que le traitement visuel de Zemeckis, notamment dans son travail sur les échelles de grandeur dans "Bienvenue à Marwen" et "Sacrées sorcières".